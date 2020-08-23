新冠肺炎︰隔離小孩酒店牆上抹糞　或致維省疫情反彈

在里吉斯酒店隔離的家庭被指為維省第二波疫情的源頭。

澳洲維多利亞省的新冠肺炎疫情反彈，至今未平息。當局日前調查病毒來源時，發現省內第二波疫情有近1600宗病例，均可追溯至一個在墨爾本酒店隔離的家庭。據報，該一家四口的孩童隔離期間，竟將糞便塗抹在客房牆上。酒店部分職員其後染疫，當局懷疑該群組是觸發維省疫情爆發的源頭。

維省當局上周二（18日）進行調查，該一家四口5月由海外返國後出現病徵，需入住墨爾本里吉斯（Rydges）酒店隔離，但期間獲准離開房間到走廊走動。傳染病學家博士阿普倫（Charles Alpren）指，有客房在5月18日受到污染；澳媒則指，事件是有孩童被困下，將糞便塗抹在客房牆上。

至5月25日，該酒店1名職員和2名保安確診染疫，其後二代傳染予另外17人，當局懷疑正是該群組觸發維省的第二波疫情。阿普倫指，省內約90%的病例、即近1600宗，都與入住里吉斯酒店的家庭有關，其餘個案亦大多數來自另一酒店群組。

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