再爆反政府示威　要求涉貪總理下台

以色列新冠肺炎疫情持續嚴峻之際，首都耶路撒冷上周六（22日）再度爆發大型示威，數千民眾在總理內塔尼亞胡的官邸外聚集，要求他就貪污指控和抗疫不力下台。部分示威者與警察發生衝突，至少7人被捕，1名警員受傷。

據美媒報道，大量民眾在總理官邸外的街道遊行，高舉要求總理下台的標語和旗幟，他們不滿內塔尼亞胡全數否認貪污指控，以及制定失敗的防疫政策，令全國陷入嚴峻疫情和經濟困境。截至示威前一天爲止，以色列全國累計10萬宗新冠肺炎確診，共809人死亡，經濟衰退嚴重，全國失業率達20%。

內塔尼亞胡譴責示威者踐踏民主，又指摘媒體慫恿民眾上街；他表示，目前全球皆受疫情打擊，以色列的經濟已經好過很多發展中國家。有分析指，示威在周二（25日）審核政府財政預算案僅數日前爆發，若因而無法通過或將導致提前大選。

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