曾經歷喪子之痛　瀕危大猩猩一年後順產誕寶寶

英國布里斯托爾動物園一隻曾在去年喪兒的西部低地大猩猩，近日誕下猩猩寶寶，動物園一眾飼養員都難掩喜悅。雖然尚未得知幼崽的性別，但可為這瀕危物種增添一員，其餘6隻猩猩一同生活。

9歲的卡拉（Kala）通宵以自然分娩的方式誕下寶寶，牠的丈夫喬克也陪伴在旁。工作人員上周三（19日）早上在卡拉的懷中發現初生寶寶，負責人巴格（Lynsey Bugg）表示，卡拉分娩前夕看來非常舒適，又指目前寶寶強壯，身形亦屬正常。

卡拉去年9月須緊急剖腹生產，惟寶寶一周後夭折，飼養員都非常擔心她，曾一度對其密切觀察。目前在野外的西部低地大猩猩數量大約只有10萬隻左右，卡拉則是在2018年從德國到達英國的動物園，是保育旗艦計劃中的受保護對象。

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