基督城恐襲︰槍手由軍機押送　判刑審訊明上庭

新西蘭基督城去年3月發生恐襲，澳洲籍槍手塔蘭特（Brenton Tarrant）闖入兩間清真寺，射殺51人。塔蘭特早前承認51項謀殺罪、40項企圖謀殺罪及一項恐怖主義罪，周日（23日）由荷槍實彈警員押送，乘國防軍飛機由奧克蘭飛抵基督城，將於周一（24日）出庭應訊，料將在4日審訊後判刑。

現年29歲的塔蘭特此前正還押於奧克蘭監獄，周日由武裝警員和國防人員押送，乘國防軍飛機於同日下午近2時飛抵基督城機場。警員封鎖附近通道，並將身穿黑色背心、頭戴黑盔的塔蘭特送上客貨車。現場警員手持盾牌戒備，上空更有直升機盤旋，保安嚴密；而法庭方面亦有軍車部署戒備。

塔蘭特將於基督城高等法院面臨4日審訊，其後料將得出判刑。塔蘭特起初不認罪，但其後改變立場，其量刑起點將為17年。塔蘭特於去年3月15日，在基督城的努爾清真寺（Al Noor Mosque）以及林伍德清真寺（Linwood Mosque），轟斃共51人，期間更在Facebook直播行兇過程，轟動全球。

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