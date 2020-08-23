倫敦塔橋機械故障無法閉合　引發大塞車

英國經典地標倫敦塔橋除了獨特的雙塔設計外，還有一大特色是升起橋面開路給船隻。上周六（22日）倫敦塔橋為一艘船開橋，突現機械故障，無法重新閉合，致車輛無法通行而引發大塞車，超過1小時後才完成搶修。

從照片可見，倫敦塔橋升到一半就停在半空中，兩端橋面停在不同角度，行人車輛皆無法通行，只可原地等待，但後方的車輛未知該處暫停開放的消息繼續前往，致附近塞得水泄不通。最後工程師緊急修復了逾1小時才成功重新連接橋面，但由於安全問題起初僅對行人開放，車輛須另尋他路。

不少民眾把實況上傳到社交平台上，發起牢騷：「我已在此塞了近1小時。」其實倫敦塔橋不是第一次發生驟停故障，2005年曾因同樣原因封鎖了10小時。

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