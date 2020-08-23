安倍晉三追平外叔公紀錄　連續在位2798天

日本首相安倍晉三連續在任日數周日（23日）踏入第2798天，追平外叔公、已故前首相佐藤榮作的連續在位時間，將刷新全新紀錄。外界憂慮，安倍任期明年9月就會屆滿，或難以在餘下任期解決修憲及重振經濟等重要議題。

日媒指出，安倍有望打破連續在任日數，但面臨多項挑戰。他2012年起提出「安倍經濟學」，主張經濟優先政策，但受中美貿易矛盾及新冠肺炎疫情影響，本年第二季度的本地生產總值（GDP）出現負增長。至於外交及安保方面，安倍亦未解決修憲問題，在北韓綁架日本人及要求俄羅斯歸還北方四島（俄稱南千島群島）問題上，未見任何具體進展。

65歲的安倍2006年至2007年曾出任首相，2012年再次上台。他去年11月已是日本憲政史上任期日數最長的首相，超越明治後期至大正時期出任首相的桂太郎。日媒早前報道，安倍上月曾在首相官邸辦公室吐血，加上近日工作量大減，憂慮其健康出現問題。

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