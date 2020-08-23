錫納朋火山再爆發　火山灰噴上逾1000米高空

印尼北蘇門答臘錫納朋火山（Mount Sinabung），周日（23日）再度噴發，是繼兩周前的第二次。火山灰和煙霧沖至1000米以上的高空，及散布至東南方向1公里外的城鎮，幸好暫時未有人員傷亡。

錫納朋火山在當日上午7時44分爆發，印尼火山與地質災害減災中心建議，居民應留在離火山5公里遠的地方，並警惕岩漿威脅。當地官員普特拉（Armen Putra）表示，暫時未收到有關火山噴發的傷亡報告，又稱危險區域外的村落不會有即時危險。印尼航空局表示，目前空運暫時亦未受火山灰影響。

本錫納朋火山在本月10日曾有更大型噴發，當時火山灰和煙霧衝上5000米高空，警戒級別升到3級。該火山位處環太平洋火山帶，是印尼境內120個活火山的其中一個，但過去400年來都處於休眠狀態，直到10年前開始活躍，在2010年、2014年和2016年三度爆發，共造成26人喪生。

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