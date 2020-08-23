新冠肺炎：總確診數破300萬　象神節活動取消

印度衞生部周日（23日）公布，全國新增超過6.9萬宗新冠肺炎確診病例，累計逾304萬人中招，是繼美國及巴西後，第3個染疫人數突破300萬國家。衞生部長哈什·瓦爾丹上周六（22日）預期，若一切進展順利，疫苗將在年底面世。

眾多地區當中，以馬哈拉施特拉邦的疫情最為嚴峻，至今累計超66萬人染疫，佔總數超過21%；泰米爾納德邦及安得拉邦則緊隨其後。除確診病例繼續上升外，印度周日亦有912名患者死亡，總計超過5.6萬名患者病死。

為防疫情蔓延，印度已取消今年的象神節慶祝活動，其中旁遮普邦上周五（21日）起宵禁，周末亦會實施封鎖措施。哈什·瓦爾丹強調，當地正分析現有3種疫苗，只要有一種有效，就會開始生產並向公眾提供。

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