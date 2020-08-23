新冠肺炎：病毒殘留急凍食品　存活至少3周

多國急凍食品早前相繼驗出含有新冠病毒，由新加坡及愛爾蘭專家組成的團隊，近日把多種急凍食品加入病毒樣本，結果發現病毒可在低溫環境殘留至少3周。研究本月18日在生物學預印本網站bioRxiv發表。

研究團隊把購自新加坡超市的三文魚、雞肉、豬肉切片，再加入新冠病毒樣本，其後再把它們儲存在攝氏（下同）零下20度及4度的環境當中，結果21天後發現病毒仍然存活。

專家認為受污染急凍食品並非主要感染途徑，但把這些食物運往沒有感染地區或引發疫情。研究或解釋為何一些地區一段時間沒有新症，卻突然出現不明感染案例，建議消費者接觸急凍食品前先洗手，並徹底煮熟食物。

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