報告：25秒內射兩導彈　誤擊落烏客機

伊朗革命衞隊今年1月8日在德黑蘭發射防空導彈，誤把一架烏克蘭國際航空公司客機擊落，全機176人死亡。該國民航部門周日（23日）發表報告，指客機遭兩枚導彈擊中，首枚爆炸產生的碎片令無線電儀器受損，但客機仍然飛行，直至25秒後遭導彈直接命中擊落。

涉事客機型號波音737-800，當時執飛編號為PS752的航班，原定由德黑蘭飛往基輔，機上載有167名乘客及9名機組人員，但客機起飛後不久在空中爆炸墜毀。伊朗政府起初否認擊落客機，但最後承認責任。事發前夕，伊朗向美國駐伊拉克的基地發動彈道導彈襲擊，因此革命衞隊準備好美軍空襲報復。

根據上載至伊朗民航部門網站的報告，涉事防空導彈系統事前曾經調動，而操作人員未能與指揮中心聯絡，結果錯誤地把涉事客機當作為威脅，更兩度在未經上級軍官批准下自行開火。西方情報官員及分析員相信，涉事防空導彈型號應是俄製SA15，伊朗2007年從俄羅斯接收29套同類型防空系統。

伊朗民航部門表示，涉事客機俗稱黑盒的飛行紀錄儀，在第一枚導彈爆炸後，只錄下19秒的駕駛艙內對話紀錄，與第二枚導彈爆炸時有6秒的「空窗期」，但報告沒有提及對話內容。此外，客機在中彈前的飛行情況一切正常，包括根據正確的路線飛行。