專殺老人夫婦　上世紀90年代柴郡連環殺手或在逃

英國傳媒引述機密報告，指英國柴郡一名自上世紀90年代專門向年老夫婦下毒手的連環殺手，目前可能仍在逃，甚至逃到歐洲犯案。

該份179頁的報告由高級女死因裁判官戴維斯（Stephanie Davies）撰寫，對2宗上世紀90年代在於威姆斯洛鎮發生的命案表示關注。2宗案中，分別一名老翁被認為勃然大怒，將妻子殺死之後再自殺。惟報告以現代技術重新分析案件證據後，認為2宗案實際是雙屍謀殺案，而兇手很可能仍未落網。戴維斯指2宗案件有多處地方並不似是謀殺及自殺案，例如殺人的兇殘程度。

報告又指，2000年、2008年和2011年在大曼徹斯特和坎布里亞發生的另外3宗老夫婦命案，特徵與威姆斯洛兩案類同。柴郡警方上月已收到報告，正重新審視報告中提到2宗案件，並已通知大曼徹斯特和坎布里亞警方跟進。

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