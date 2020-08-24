約15萬示威者集會　總統持步槍穿避彈衣返官邸

白羅斯反政府示威持續多日，約15萬名示威者周日（23日）在首都明斯克市中心集會，要求總統盧卡申科下台，軍方一度威脅採取行動。盧卡申科當日乘坐直升機返回官邸，他手持步槍及身穿避彈衣。

大量示威者披上反對派紅白相間的旗幟湧入獨立廣場，遊行隊伍穿越明斯克多次高喊「自由」、「我們不會忘記，我們不會原諒」，路過的車輛也響按支持。當局對這群參加示威的民眾發出警告，有媒體發布影片顯示，手拿盾牌的防暴警察朝獨立廣場前進。示威民眾傍晚在雨中解散。

另外，為表示支持對白羅斯民眾爭取民主，同日數萬人在立陶宛手牽手串成人鏈，重現波羅的海3國人民為抗前蘇聯在31年前同一天牽起「波羅的海之路」。活動從立陶宛首都維爾紐斯延伸到白羅斯邊界，全長約30公里。

執政26年的盧卡申科是歐洲目前在位最長的國家領導人，他於本月9日在造票疑雲中勝選，引爆示威潮。

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