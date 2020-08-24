總理宣布延長預算案談判　避過再選舉

內塔尼亞胡延長跟反對派的預算案談判。

面對政治危機的以色列總理內塔尼亞胡周日（23日）發表全國電視講話，宣布接納建議，延長跟反對派的預算案談判，避免政府倒台及令國家不足2年內舉行第4次國會大選。

雖然今次內塔尼亞胡暫時解決當前的預算案危機，但他跟政敵兼聯合政府拍檔甘茨的深層次矛盾仍解決無期。在全國電視講話中，內塔尼亞胡表示目前不是時機強迫國家舉行無用的選舉。他稱︰「現在是時候團結，而非舉行選舉。」

以色列新冠肺炎疫情持續嚴峻之際，耶路撒冷上周六（22日）再度爆發大型示威，數千民眾在內塔尼亞胡的官邸外聚集，要求他就貪污指控和抗疫不力下台。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020