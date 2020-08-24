地球23年間融化28萬億噸冰　本世紀末海平面或升1米

英國有科學家發現自上世紀90年代起不足30年間，地球表面有近28萬億噸冰融化，兩極融冰情況最嚴重。專家形容冰川融化速度驚人，推測到本世紀末全球海平面或會上升1米。

英國利茲大學、愛丁堡大學及倫敦大學學院學者合作研究，分析南美洲、亞洲和加拿大等地的冰川、兩極海冰、南極和格陵蘭冰蓋，以及南極冰架的衞星圖片，發現1994年至2017年間，地球流失近28萬億噸冰，即相當於以100米厚的冰覆蓋整個英國。

其中北極海冰流失得最多，達到7.6萬億噸，其次是南極冰架和高山冰川。大量融冰令地球反射太陽輻射上太空的能力大大降低，冰川下的地表和海洋將會吸收更多熱能，進一步加劇全球暖化。冰川融化亦會影響生態，因為海冰融掉後會沖淡海水鹽分，擾亂海洋生態；位處高山的冰川融掉，就會令附近民居失去主要食水來源。

專家稱自1880年以來，地球地表溫度平均上升攝氏0.85度，情況在極地更嚴重，海洋和大氣溫度上升，直接導致冰川融化。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020