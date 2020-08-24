民眾收到神秘種子　當局籲切勿種植

全球多國如美國、日本等早前有民眾收到來自中國的神秘種子，引發疑慮。最近數周，法國亦陸續有民眾收到他們從未訂購的種子。法國農業部呼籲民眾切勿種植，並呼籲民眾主動聯絡協助調查。

法國農業部上周五（21日）表示，這些種子可能暗藏危險，可能帶有法國不存在的病菌，或是可能入侵生態的植物；呼籲所有收到包裹的民眾「切勿種植種子」。法國網民得知消息後議論紛紛，不少人感不可思議。

今年7月美國多個州的農業部門發出警告，表示有民眾收到來自中國的不明種子。這個奇怪的現象也引起法國、英國、以色列以及加拿大政府擔憂。

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