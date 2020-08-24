安倍內閣支持度低位徘徊　近6成人不滿抗疫對策

日本首相安倍晉三至周一（24日）已連續在任2799天，打破外叔公、已故前首相佐藤榮作的連續在位時間紀錄。然而，共同社的最新民調顯示，安倍內閣支持率為36.0%，較上月下跌2.8個百分點；更有近6成受訪者對政府的新冠肺炎疫情應對表示不予肯定。

共同社在周末（22至23日）進行全國電話調查，安倍支持率達到了第二屆內閣成立以來的第二低；不支持率亦達49.1%。在野黨近日要求召集臨時國會以討論抗疫對策，逾7成受訪者認為「應迅速召開」，遠高於認為「沒必要迅速召開」的22.6%。對政府抗疫對策予以肯定的只佔34%，不予肯定的則有58.4%。

《讀賣新聞》則報道，安倍周一將到醫院，領取此前進行身體檢查的報告。安倍上周到醫院作體，加上此前有報道指他在首相官邸吐血，引起外界關注其健康狀況。政府則否認安倍抱恙，而安倍上周三起已復工，但因為爭取休息而只半天工作。

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