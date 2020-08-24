財政部否認受壓讓步　明言將續向Google Fb徵稅

英國《星期日郵報》周日（23日）報道，財政大臣辛偉誠在美國巨企及政治壓力下，正準備放棄向Google、Facebook、亞馬遜等科企徵收數碼稅的計劃。英國財政部同日否認報道，表明會在全球取得向科技巨企徵稅的共識之前，推行暫時性的英國數碼稅。

英國進入後脫歐時代，首相約翰遜政府正力爭盡早與美國達成貿易協議；但如果英方推出數碼稅，Google、Facebook、亞馬遜等美企將首當其衝，措施或會拖累英美貿易談判。《星期日郵報》報道指，辛偉誠受到美國企業及政客的壓力，正準備放棄該項又名為「Facebook稅」的數碼稅。

但財政部發言人其後回應稱︰「我們已清楚表明，這個暫時性的稅項，會在達到全球共識方案後才撤銷。我們會繼續與國際夥伴合作爭取達到這個目標。」辛偉誠早前曾聯同法國、意大利、西班牙的財長，去信美國財長姆紐欽，指Google、Facebook、亞馬遜等企業在新冠肺炎疫情中得益，應繳交合理比例的稅款。

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