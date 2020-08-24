日擬向亞洲4國售防衞設備　包括南海國家

日本《產經新聞》周一（24日）報道，日本政府將與私人企業合作，計劃向印度、印尼、越南及馬來西亞銷售防衞裝備，相信部分南海國家會對陸基雷達及巡邏機有興趣，最快明年春季與上述4國洽談。

防衞省轄下的防衞裝備廳最快下月揀選一間企業負責市場研究，按每個國家的需要及預算制訂購買方案，預期明年春季開始與相關國家洽商。由於印度、印尼、越南、馬來西亞經常發生地震、海嘯等天災，日本政府有意向它們輸出救援直升機及救災用的通訊設備。日方亦有意向越南、馬來西亞等在南海與中國有主權爭議的國家，出口防衞設備。

日本政府於2014年修改禁止出口武器條例，允許在能推動和平的情況下輸出相關裝備，至今只達成過4項涉及零部件的交易，沒有交付過完整設備。政府認為是長期的武器禁運令當局不熟知銷售途徑，所以今次會與國際私營機構合作。

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