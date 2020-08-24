盟友稱納瓦尼將生還　傳中毒前曾遭俄安全局跟蹤

俄羅斯反對派領袖納瓦尼上周四（20日）疑遭下毒昏迷，其後轉往德國醫院就醫。當地媒體周日（23日）報道指，納瓦尼的盟友表示，納瓦尼將能保住性命，但未來一兩個月都將無能力參政。另有俄羅斯報章表示，事發前俄羅斯聯邦安全局（FSB）人員曾跟蹤領袖納瓦尼。

電影支持和平基金會（Cinema for Peace Foundation）始創人比齊爾奇（Jaka Bizilj）表示，納瓦尼將能幸存，但將需至少暫別政壇多一至兩個月。納瓦尼團隊原定周日公布其中毒最新情況，但最終因未準備好而臨時取消。起初負責治療納瓦尼的俄羅斯醫生則稱不相信他中毒，診斷認為納瓦尼是因低血糖而患上新陳代謝疾病。

另外，《莫斯科共青團員報》引述執法部門的消息指，納瓦尼事發前數日已遭警方密切監視。他遭聯邦安全局便衣人員跟蹤，一舉一動亦被閉路電視監控。保安部門消息詳細描述了納瓦尼的行程，指他沒有以自己名字預訂酒店房，反而由支持者代為租住公寓。

消息指，俄方監察期間未有發現可疑人物，故俄羅斯保安人員認為如果納瓦尼遭落毒，應是在前往機場途中或飛機上發生。納瓦尼團隊則批評，對俄羅斯監視納瓦尼不感驚訝，但俄方對此不諱言則令人驚訝。

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