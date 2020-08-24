基督城恐襲︰花多年籌備　槍手後悔無殺更多人

新西蘭基督城去年3月發生造成51人喪生的恐襲，震動全球。澳洲籍槍手塔蘭特（Brenton Tarrant）周一（24日）出庭接受判刑聆訊，控方在庭上透露，塔蘭特行兇後供稱，犯案旨在向回教徒散播恐懼，為襲擊籌備多年，更後悔未能殺害更多人及未有燒毀案發的清真寺。

現年29歲的塔蘭特身穿灰色囚衣、鎖上手銬，上庭時面無表情，直勾勾地看向描述受害人影響的證人。高等法院法官曼德（Cameron Mander）表示收到並閱讀了逾200份受害者影響聲明，又表示會在生還者和死者家屬出庭作證後，至周四（27日）早上方作出判刑決定。塔蘭特面臨終身監禁，更可能被禁止假釋，成為新西蘭首例。

檢察官希維斯（Barnaby Hawes）指，塔蘭特被捕後向警察表明，犯案是為了令回教徒「入侵者」群體及非歐洲人的移民中製造恐懼，又後悔殺人不夠、未完成燒毀清真寺的原定計劃。塔蘭特事前花費多年購入高火力槍械，又曾親身及派無人機到清真寺視察，務求殺害最多的人。

塔蘭特於去年3月15日，在基督城的努爾清真寺（Al Noor Mosque）以及林伍德清真寺（Linwood Mosque），轟斃共51人，期間更在Facebook直播行兇過程，轟動全球。他早前承認51項謀殺罪、40項企圖謀殺罪及一項恐怖主義罪，量刑將由判監17年起跳。

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