聖日耳門球迷巴黎鬧事　警催淚彈驅散拘83人

今年的歐聯決賽周日（23日）在葡萄牙里斯本上演，拜仁慕尼黑以1比0險勝巴黎聖日耳門，奪得歐聯冠軍。巴黎當晚有數千名聖日耳門球迷不滿球隊輸波，在香榭麗舍大道附近破壞建築物及縱火。防暴警施放催淚彈驅散，共83人被捕。

巴黎因應新冠肺炎疫情，目前處於紅色防疫級別，禁止民眾聚集。不過，當日有大批聖日耳門球迷在香榭麗舍大道及聖日耳門主場王子球場附近聚集，警方派出逾3000人戒備，並封鎖附近街道。

當聖日耳門輸波後，大批球迷湧到香榭麗舍大道破壞建築物，有人砸碎店舖櫥窗，有人則推翻停泊路邊的汽車，之後縱火。防暴警員到場施放催淚彈及揮動警棍驅散，球迷向警方掟煙花等還擊。法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）在Twitter感謝警方處理及拘捕少部分暴力分子及麻煩製造者。

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