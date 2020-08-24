南部霍洛島連環爆炸　至少11死43傷

菲律賓南部霍洛島周一（24日）下午發生連環爆炸事件，造成至少11人死亡，包括4名平民及5名士兵，另有43人受傷。美國監察組織SITE則指，回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）的武裝分子聲稱有6名菲律賓士兵遇害。

霍洛島先後發生2次爆炸，第一次於當地中午發生，目標是一輛停泊在一幢商業建築物前的軍車，相信有5名士兵死亡。第二次爆炸則在約一小時後發生，地點是霍洛大教堂，該處於去年曾發生釀20死逾100傷的連環炸彈襲擊，目前未知今次爆炸的傷亡。

菲律賓軍方指，霍洛島的士兵正參與協調政府對抗新冠肺炎的工作。

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