新冠肺炎：財長料實質失業率至9月底升破13%

澳洲財長弗呂登貝格周一（24日）稱，該國實質失業率到9月底將升破13%，因其人口近500萬的第二大城市維多利亞省首府墨爾本實行封鎖，8月和9月失業人口將激增45萬人，反映第二波新冠肺炎疫情的衝擊。

弗呂登貝格稱，根據澳洲財政部的模型，實質失業率在7月底達到9.9%，低於4月時觸及的紀錄高位14%。當時澳洲經濟多數領域關閉，以減緩疫情擴散。

弗呂登貝格又指，知道復甦之路不會一帆風順，就像維多利亞省面臨的挫折，但澳洲其他地區就業復甦，讓當局對前景有理由感到樂觀。

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