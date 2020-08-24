核設施爆炸屬人為破壞　IAEA望視察2疑似核址

伊朗納坦茲核設施上月發生爆炸，伊朗原子能組織周日（23日）指，事件是人為破壞造成，安全部門稍後將公布詳請。國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）周一（24日）將到訪伊朗，希望向伊方施壓，讓調查員進入2個疑似前核設施檢查。

位於首都德黑蘭的納坦茲核設施，是伊朗最大的濃縮鈾提煉設施，官員表示由於設施損毀嚴重，拖慢了研發進階濃縮鈾離心機的「中期發展」。有官員認為，犯人是邊過攻擊網絡引發爆炸，並警告伊朗定會向發動襲擊的國家報復。國營媒體上月曾指，以色列及美國等敵國或為幕後黑手，但未有直接點名指控；以色列周日拒絕回應。

另外，IAEA在2000年代初懷疑伊朗一直在上述2個地點研發核武，惟伊方一直堅稱其核計劃並無作軍事用途。IAEA組織發言人卡邁萬迪（Behrouz Kamalvandi）表示，伊朗沒有禁止調查員到訪其核設施，但IAEA需要基於確實證據及文件，才能提出有關未提及指控。

格羅西上周六（22日）表示，將於周一首次到訪德黑蘭。伊朗官員表示，其到訪與美方在聯合國安理會上，重新向德黑蘭實施國際制裁無關。

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