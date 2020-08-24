新冠肺炎：維省日增數7周來最低　緊急狀態延長

澳洲的新冠肺炎疫情確診數開始回落，維多利亞省周一（24日）錄得116宗新症及多15人病歿，是過去7周以來，單日新增確診數最低的一日。省長同日宣布延長省內緊急狀態，稱若無法戰勝第二波疫情，則會進入第三輪爆發。

維省本月單日確診高峰曾超過700宗，惟首府墨爾本自封城令後，近日日增確診下降。然而，省長安德魯斯（Daniel Andrews）周一宣布，原本在下月13日屆滿的緊急狀態將會延長。雖然狀態有可能不會延長至上限12個月之久，但希望在此期間疫情會有所改善。

安德魯斯期望能將單日確診數下降至百宗以下，又表揚維省居民做好自己本分，促請他們不要被抗疫疲勞打敗。另外，昆士蘭省布里斯托青年拘留中心的爆發群組中，3名女性染疫者有可能是因違反居家隔離令，擅自返回昆省導致大規模爆發。

鄰國新西蘭的總理阿德恩周一亦宣布，將原定周三（26日）屆滿的奧克蘭封鎖措施，延長4天至本周末，並下令乘搭公共交通工具民眾需強制戴口罩。她稱︰「我們為了全部人，需要信心，同時亦需要確定性。」

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