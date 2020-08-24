天然氣管爆炸致全國大停電　疑為恐怖襲擊

敍利亞首都大馬士革郊區的大型天然氣管道周一（24日）發生爆炸，引發全國大停電。今次已是敍國局勢動盪以來，第六次發生天然氣管道爆炸，有政府官員懷疑事件為恐怖襲擊。當局目前未接獲傷亡報告，停電波及範圍則仍在調查中。

是次爆炸在午夜時分發生，從網絡片段可見，爆炸地點冒起熊熊大火，火光染紅夜空。敍利亞電力部長克爾布特利（Mohammad Zuhair Kharboutli）表示，爆炸導致電壓急速下降，瀑布式刹停全國發電廠運行。當地官媒報道，政府已派遣消防隊伍前往滅火，暫時未有傷亡報告，另外電力亦在逐步恢復。

敍利亞石油部長加尼姆（Ali Ghanem）懷疑，這場爆炸是恐怖襲擊所致。涉事天然氣管道長達1200公里，負責將燃氣從埃及運送到敍利亞、黎巴嫩和約旦，這次已是同段管道第六次爆炸；分析認為，事件或令因連年内戰和歐美制裁，而面臨經濟崩潰的敍利亞雪上加霜。

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