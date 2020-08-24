新冠肺炎︰約翰遜促復課　稱停課對兒童傷害更大

新冠肺炎蔓延，多國學校被迫停課。英國首相約翰遜周日（23日）宣布，全國學生將於9月復課，呼籲家長讓學生在暑假後回校上課。他直指，停課對兒童發展的傷害，遠比在學校感染新冠肺炎的風險為高。

約翰遜指，9月讓全國學生復課的安排已諮詢過醫學顧問，新冠肺炎在校傳播的風險不大，因此毋須過分擔心學生在校感染。他直指︰「在學校感染新冠肺炎的風險很低，而再無法上學，對兒童發展和健康造成的傷害更大。」他指，學生需盡快返回校園上課及與朋輩相處，對孩子來說沒有其他事情會比學習產生更大的影響。

另外，約翰遜強調，全面復課是國家重返正軌的重要一步，家長可重新投入職場工作，幫助提升在第二季度中收縮了20％的國家經濟。根據英國今月發布的民調顯示，25%的受訪者認為學校不應該在9月重新開放，而57%的受訪者則認為孩子們可以回到教室。

英國首席醫療官員認為，即使兒童感染了新冠肺炎，其嚴重疾病發病率也非常低，而且死亡的風險極低。另在曼徹斯特上周有市民違反限聚令舉行生日聚會，警察制止時被襲，政府防疫措施引起。