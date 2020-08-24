新冠肺炎：新症回落　首爾10月推口罩令罰款

南韓周一（24日）通報新增266宗新冠肺炎確診病例，雖然較之前連續3天單日逾300宗新症減少，但病毒持續在全國擴散，政府考慮把防疫級別上調至第3級。重災區首都首爾市宣布，10月起不戴口罩者將遭罰款。

保持社交距離2級響應機制正在南韓全國實施，但中央應急處置本部周一表示，由於疫情持續發酵及現行措施是否有效難下定論，所以積極考慮上調限制措施級別至第3級，包括禁止10人以上聚集的活動、關閉中等風險設施。總統文在寅則呼籲全民配合政府防疫工作，並敦促抗議醫療政策的醫護界停止罷診。

首爾市政府周一起要求市民戴口罩外出，該市10月13日開始實行新版《傳染病預防法》，對沒有戴口罩的人士處於10萬韓圜（約665港元）罰款。

在鄰國日本，東京都周一公布新增95宗確診病例，是當地單日新症自7月8日以來首次回落至雙位數。有專家認為疫情高峰期已過，但東京都依然維持最高防疫級別。而售賣酒精及卡拉OK場所在本月底前，必須晚上10時前關閉。

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