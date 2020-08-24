豬場牲口皮包骨　死豬活豬同處環境惡劣

英國一個關注動物權益的組織早前派出臥底，往萊斯特郡一個養了約8000隻豬的豬場調查。他們發現有豬隻餓至瘦骨嶙峋，工人殘忍屠宰豬隻後，任由死豬擱在地上，不但令環境更加惡劣，更增加傳播疾病風險。

動物權益組織Viva!於今年3月至7月，派人到位於路德維斯的Flat House Farm養豬場，設置隱蔽攝錄機拍下片段。片段顯示有工人殘忍地屠宰小豬，事後把死豬和其他餓至皮包骨的活豬放在一起。有被打斷腳的活母豬眼睜睜看着這些同類，一臉驚恐；此外，亦有野貓在附近虎視眈眈，準備掠食死豬。

涉事養豬場獲英國最大食品質素監管機構發出品質保證證書，該機構看過片段後，已即時取消對豬場的認證。然而擁有涉事豬場的農產品公司則反駁，指有關片段造假，並稱愛護動物協會曾巡查，並沒對豬場表達不滿意。愛協則指將檢視個案，並已轉介貿易標準委員會調查。

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