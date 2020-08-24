警傳召5反政府領袖　指控違防疫禁令

從左至右依次是阿農、帕奴本和帕里德。

泰國大規模反政府示威持續，警方周一（24日）傳召5名上月在軍方總部外參與示威的社運領袖，指控他們涉嫌違反禁止公共集會的防疫禁令。

報道指，被警方傳召聽取控罪的包括人權律師阿農（Anon Nampa）、學生領袖帕奴本（Panupong Jadnok）、帕里德（Parit Chiwarak）、勞工權益社運人士素旺那（Suwanna Tanlek），他們涉嫌違反緊急令，現階段警方無考慮其他控罪；報道無交代餘下一人的身份。

阿農此前已因參加7月18日及8月3日的反政府示威，而被控煽動叛亂及違反公眾集會禁令，早前獲准保釋外出。另外3人則亦參與過7月18日的示威，因煽動叛亂及其他控罪被捕，目前保釋外出。

英媒報道，早前網傳2名參與過示威的女中學生，校方以服裝不端為由懲罰她們，要二人在全校師生面前由老師削去長髮，引來外界批評。有中學生團體在近日的示威模仿這一幕，以諷刺學校的無理羞辱，引來台下觀眾連連拍掌。

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