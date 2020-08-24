116歲全球最老人瑞逝世　兩周前仍在花園除草

南非開普敦老翁布洛姆（Fredie Blom）被當地傳媒稱為全球最老人瑞，他上周六（22日）在家中離世，終年116歲。布洛姆身體一直十分健壯，家人稱他2周前仍能在花園除草。

布洛姆曾做過農民和建築工人，直到80多歲才退休。他多年前戒酒，但仍有吸煙習慣。南非政府早前因新冠肺炎實施封城，布洛姆無法外出購買煙草而自行捲煙，他的身體自此逐漸虛弱。家族代表奈杜稱讚布洛姆是「堅强又充滿自豪感」的人，又指他2周前還能在花園做除草工作。奈杜強調，布洛姆是死於自然，與新冠肺炎無關。

布洛姆的身份證明顯示，於1904年5月8日在南非東開普省出生，家人全部於1919年的西班牙流感大流行病逝，惟獨他「命硬」幸存，更經歷兩次世界大戰和南非實施種族隔離政策的時期。

布洛姆曾稱沒有任何長壽秘訣，並指一切由上帝作主，「祂掌握所有權力，我曾多次可能死去，但都是祂守護住我。」布洛姆雖被南非傳媒指是全球最老人瑞，但健力士世界紀錄大全及美國權威的老人學研究組織 (GRG)均未確認。