醋漢越境追蹤　綑綁前妻虐殺新歡後跳橋亡

警方在大橋下找到菲達爾的遺體及其座駕。

葡萄牙岡杜夫（Gondufe）發生恐怖謀殺及自殺案，一名西班牙男子禁錮前妻及對方的新歡，並在被綑綁的前妻面前，用武士刀割下對方新歡的性器官，凌虐對方長達6小時至死才逃去。行兇男子的遺體其後在西班牙一條大橋下發現，相信因畏罪自殺。

報道指，在意大利從事地產業務的50歲男子菲達爾戈（Carlos Sande Fidalgo）3月與40歲前妻岡薩雷斯（Nuria Rodriguez Gonzalez）分開。岡薩雷斯其後與53歲的費爾南德斯（Luis Miguel Fernandez）相戀。

警方懷疑菲達爾在前妻汽車上安裝GPS追蹤器，得悉她與新歡早前到葡萄牙岡杜夫度假，醋意大發下到她們租住的地方，用電線綁起前妻，然後在她面前割下新歡的性器官，將他凌虐至死，然後駕駛前妻的汽車逃去。

菲達爾之後蓄意撞車，再駕駛自己的座駕繼續逃亡。葡萄牙警方與西班牙警方攜手追緝菲達爾，最後於上周三在西班牙加利西亞自治區蓬特韋德拉省一條大橋下發現其遺體及汽車。

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