百厭狗追鴨忘形失蹤　消防艇河中救回

澳洲維多利亞省消防隊日前在當地一條河上例行滅火演習，期間一名女士突然前來尋求協助，原來她的愛犬專注於追趕野鴨，為此更將主人拋諸腦後並跳入河中不見蹤影。消防員最後在1公里外的地方尋回這隻百厭狗女。

消防隊在Facebook分享指，這隻黑色拉布拉多犬印地（Indy）上周五（21日）看到有羽毛的朋友（野鴨）後，得意忘形地跳入馬瑞巴農河追逐野鴨。在驚慌失措的女狗主請求下，當時正進行演習的消防員遂乘船出發尋找印地。

貼文笑言，消防員在路人指引下發現「厚顏無恥」的印地，牠當時在一個湖邊歡快地划水追趕野鴨，絲毫沒有返回岸上的意欲。消防員最後要強行將印地抬上船及送回其主人身邊，才令女狗主和野鴨雙雙鬆一口氣。

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