最全面食用植物名錄　助解決營養不良

澳洲塔斯馬尼亞一名農業科學家花了50多年時間，製作出一個全球最全面的可食用植物名錄數據庫，當中詳列這些植物所含有的營養成分，藉此鼓勵發展中國家，多栽種本土植物入饌，以解決民眾營養不良的問題。他至今已將逾3.1萬種植物列入名冊。

澳媒上周五（21日）報道，編寫名錄的弗倫奇（Bruce French）54年前，在巴布亞新畿內亞教當地人種植農務時，介紹從西方引入的蔬果。惟學員對此興趣不大，反而希望可以種植當地本土的植物來食用。由於對當地植物並不熟悉，弗倫奇當時被考起，遂決定編寫世界各地的本土可食用植物名錄。

弗倫奇編寫的目錄，集中於含有人體基本必須的5種營養要素的植物，包括蛋白質、鐵、鋅，以及維他命A和維他命C。他指出，不少人口處於營養不良的地區，其本土生長的植物富含這些要素，若善加利用就可以不假外求，解決國民營養不足的問題。

弗倫奇獲農業工程師麥菲（John McPhee）協助，將記載了多達31170種植物的名錄，製作成便於閱讀的書冊，擺放於塔省一間教堂內供民眾閱覽。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020