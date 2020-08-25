警拘2反對派人物　傳召諾貝爾文學獎得主問話

白羅斯反政府示威未有平息迹象，當地警方周一（24日）拘捕了2名反對派人物，並傳召2015年諾貝爾文學獎女得主阿列克謝耶維奇，就參與反對派成立的協調委員會於周三（26日）接受問話。

反對派上周二（18日）宣布成立協調委員會，推動總統盧卡申科下台及權力和平移交，委員會成員包括政界和文化界知名代表，如今屆總統選舉女候選人季哈諾夫斯卡婭、作家兼記者阿列克謝耶維奇等。另外，協調委員會要員科瓦科娃和迪諾夫斯基，周一在首都明斯克一間拖拉機廠外被拘捕。該工廠的工人曾參與反政府的罷工。

政治危機觸發該國金融危機，民眾紛紛拋售白羅斯盧布，換取外幣，導致多間銀行外幣供應短缺。惟央行一名董事局成員表示，只是不夠現鈔的技術問題，周轉沒有問題。

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