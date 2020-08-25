東京大阪設走私對策課　厚勞省加強邊境口岸緝毒

日本早前因新冠肺炎疫情進入緊急狀態，導致毒品偷運一度驟減，但解除緊急狀態後死灰復燃。共同社周一（24日）報道，厚生勞動省毒品取締部於本年4月，在東京和大阪新設走私對策課，並加強與海關、警察及海上保安廳合作，在邊境口岸阻止冰毒、可卡因等毒品流入。

今年以來，從橫濱港的船上發現約700公斤可卡因。毒品取締部在東京的關東信越厚生局毒品取締部、大阪的近畿厚生局毒品取締部，設立走私對策課，並委派指揮官級別的走私對策官。

此外，關東信越厚生局橫濱分室、愛知縣東海北陸厚生局及福岡九州厚生局等，亦會委派走私對策官，與國際機場或國際貿易港的海關共享情報。有官員表示，發現有人把毒品分拆，藉國際貨運偷運毒品入境。

厚勞省稱，毒品偷運案被捕人數自2017年起連年增長，去年有595人落網，較前年增加221人。毒品取締部和警察等部門去年繳獲的冰毒達2649.7公斤，其中約1600公斤於去年6月及12月，分別在靜岡縣及熊本縣檢獲。去年檢獲的可卡因為639.9公斤，數量與檢獲的冰毒均創歷史新高。