希臘軍演施壓　土耳其揚言勘探問題不讓步

土耳其與希臘因地中海東部的能源勘探問題起衝突，土耳其周一（24日）宣布延長勘探船奧魯奇雷斯號（Oruc Reis）在相關水域的勘探工作至周四（27日）。希臘同日宣布周二（25日）起在克里特對出海域進行為期3日的實彈射擊演練，土耳其總統埃爾多安猛烈抨擊，表明不讓步。

希臘將在克里特西南面海域進行軍演，政府發言人指國家在外交及操作層面都冷靜及有準備地回應，會採取一切必要行動捍衞國家主權。埃爾多安則發表電視講話，批評希臘軍演危害地區航海安全，對方是區內局勢惡化唯一需要負責的國家，聲言不會在奧魯奇雷斯號問題有絲毫讓步，會更堅定地保護土耳其在區內的權利。

美國及歐盟基本支持希臘的主張，但內部對希臘要求制裁土耳其仍有分歧。德國外長馬斯周二將緊急出訪希臘和土耳其，商討事態發展，希望局勢降溫。

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