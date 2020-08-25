美駐歐轟炸機　罕有全「核配置」懾俄

為應對俄羅斯的威脅，美國上周六（22日）在英國部署6架B52H戰略轟炸機；挪威軍方周一（24日）公開該國戰機與美軍轟炸機演練的畫面。與此同時，軍事專家發現，今次這批部署海外的美軍轟炸機，罕有全數具備投射核武的能力。

挪威軍方沒有透露這次演習何時展開，由於美軍轟炸機從本土出發後，罕有取道格陵蘭北部及挪威海上空前往英國，因此可能順便與挪威F16戰機演練。挪威軍方表示，美國在區內部署轟炸機有助加強北約成員國之間的合作性，而演習測試挪威協調行動的能力，又預告F35A隱形戰機也將與美軍轟炸機聯合行動。

B52H是美軍一款可以發射核武的戰略轟炸機，近年不時在歐洲及印太地區執行轟炸機特遣隊任務並短暫部署。軍事專家指今次派駐英國的B52H，全數具備投射核武的能力，與過往部署時部分轟炸機只能搭載常規彈藥的混合編隊不同。

另一邊廂，俄羅斯國防部周一表示，當天在波羅的海國際水域上空，發現3個目標飛近俄國邊界，於是派出一架蘇27戰機攔截，並識別它們分別是美國RC135偵察機、德國P3C海上巡邏機及瑞典灣流偵察機；其中德國軍機在500米高度以時速250公里飛行，企圖避開俄軍的探測，而涉事3架軍機其後飛離俄國邊界。