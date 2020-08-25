基督城恐襲︰聆訊第2日　生還者講述傷痛

新西蘭基督城去年3月發生造成51人喪生的清真寺恐襲，澳洲籍槍手塔蘭特（Brenton Tarrant）的判刑聆訊周二（25日）繼續，多名生還者及死者家屬在庭上講述事件造成的傷痛。塔蘭特之後可選擇自辯，亦有可能遭法官禁止。

多名受害者表示，恐襲事件過去一年多，但他們仍無法入睡、正常生活及養家，不少人面臨入不敷支。有死者父親表示，愛兒之死令一家人陷入絕望，熱愛攝影的他亦失去對攝影的欲望。有腿部中彈者至今未能重返工作崗位，難以贍養父母。有遺屬指摘塔蘭特：「你選擇了做一件卑鄙懦弱的事。」

29歲的塔蘭特坐在被告席上，與首日聆訊一樣面無表情，明顯比被捕時消瘦。控方在首日聆訊指他已為襲擊籌備多時，更後悔未有殺更多人及燒清真寺。外界憂慮，他在判決期間代表自己出庭，可能試圖利用這個機會來宣揚其種族主義觀點。

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