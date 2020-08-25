澳媒揭華利誘科學家加入千人計劃　提供研究成果申請專利

中國早年啟動的千人計劃，專門吸引旅居海外的頂尖中國學者回流，但被指控是北京竊取外國科技的手段。澳洲媒體近日報道，中國政府提供豐厚的薪金和津貼，吸引一流的澳洲科學家參與秘密研究計劃，要求他們同意讓中國就其研究申請專利，並遵守中國的法律。

據澳媒一項調查顯示，當地主要大學的30多名頂尖科學家已被招募到千人計劃之下，而科學家所在的大學往往對此不知情。報道舉出在珀斯科廷大學（Curtin University）全職教授于長斌為例，指他擔任該大學與電訊商Optus合作的人工智能項目主席期間，一方面獲取澳洲和美國政府的大量資助，又替杭州電子科技大學工作。

杭州電子科技大學被指擁有2個主要的國防實驗室，5個指定的國防研究領域，可以進行機密武器和國防技術項目 ，被認為是「高風險」院校。而于長斌專門研究的無人機自動化和人工智能，一直受中國政府關注。對於有關報道，Optus公司發言人和于長斌均拒絕評論。

報道指中國政府招募的對象，主要是其研究適用於軍事領域的學者，擔心中國政府濫用有關研究的發明和技術。而消息曝光後，澳洲國會情報及安全委員會主席黑斯蒂（Andrew Hastie）要求就事件展開調查。黑斯蒂表示，報道揭露了當地的研究和知識產權是如何被掠奪。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020