新冠肺炎：新症回升增280宗　首都圈明起網上授課

南韓周二（25日）通報新增280宗新冠肺炎確診病例，較前一日的266宗新症回升，連續12日新增個案達3位數，顯示病毒仍持續在全國擴散。南韓副總理兼教育部長俞銀惠宣布，首都圈幼兒園、中小學及特殊學校周三（26日）起全面改為網上授課，直至下月11日。當局會視乎疫情，決定是否延長措施。

南韓至今累計17945宗確診病例，再增1人死亡，累計310人疫歿。周二新症中有264宗集中在首都圈，當中重災區首爾市佔134宗。根據南韓中央防疫對策本部數據，爆發群組感染的首爾愛第一教會及光化門集會相關病例，分別增至875宗和176宗。全國各地亦出現零星群體感染，非首都圈地區的忠清南道有醫院醫護確診。

由於首都圈疫情嚴峻，教育部決定啟動3級防疫級別中的網上授課措施，首都圈學校將改為網上授課。正備考的高中3年級學生不受此限，特殊學校、60人以下的小型學校及農漁村學校可自主決定是否全面轉為網上授課。

受疫情影響，全國周一共1845間學校暫停返校授課，創5月底以來最高紀錄，其中首都圈學校佔40%。南韓企劃財政部表示，疫情或拖累經濟復甦，不排除消費進一步萎縮，呼籲政府準備應對疫情長期持續的情況。

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