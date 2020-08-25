台灣在法國南部設辦事處　成立時間待宣布

台灣的外交部歐洲司司長姜森周二（25日）公布，將在法國南部普羅旺斯艾克斯（Aix-en-Provence）設立「駐普羅旺斯台北辦事處」，但具體成立時間有待公布。這將是繼巴黎後，台灣在法國設立的第二個辦事處。

姜森在例行記者會上表示，由於疫情關係，目前由駐法代表處同事到普羅旺斯勘查及處理設處細節，正規劃安排同事在適當時間從台北赴普羅旺斯。當局將租借辦事處館舍，正處理相關籌備作業，辦事處處長人選有待確定後公布。

姜森指，駐普羅旺斯台北辦事處作為駐法國代表處在法國南部的辦公室，未來兩處將密切協調合作，為台灣民眾及旅法僑胞提供更優質服務，強化雙方的經貿、科技產業等交流。他未有回應是否受大陸打壓，僅稱設處是台灣與法國雙邊的事，對雙方都有利。

台灣傳媒周一（24日）報道，台方一直計劃在法國增設駐外館處，原屬意馬賽或里昂，但與法方討論後，決定選擇鄰近的普羅旺斯艾克斯。當地與法國南部城市馬賽同屬隆河河口省，是普羅旺斯地區人口第4多的城市，僅次於馬賽、尼斯和土倫。

大陸在巴黎設有大使館，在馬賽及里昂均設有總領事館，但未有插足普羅旺斯艾克斯。台灣今年陸續增設兩處新外館，包括日前揭牌的台灣駐非洲索馬利蘭代表處，以及重新啟用的關島辦事處。

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