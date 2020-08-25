傳印度逐步移除華為設備　禁參與5G網絡測試

中印關係持續緊張，美國傳媒引述消息報道，因中印糾紛升級，印度正逐步淘汰華為和其他中國企業在印度電信網絡的設備。印度政府未有回應及公布相關消息，惟當地電信業高層和政府官員透露，主要部門已明確表示，印度本地電信服務供應商在未來投資應避免使用中國設備，包括5G網絡。

報道引述一名印度電信業高層指，政府不允許使用中國設備，印度電信部門已經禁止與中國供應商進行5G測試。惟有官員透露，政府不太可能正式禁止華為或其他中國設備公司進入印度，以免引發中方強硬回應，但政府對中國在敏感基礎設施領域的投資非常謹慎。

該名官員指，政府不想讓消費者的生活變得悲慘，但在大型公共合約和關鍵基礎設施方面，寧願選擇外國公司，有關消息已傳遞至印度各企業。

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