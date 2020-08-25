新冠肺炎：全球旅遊業損失3200億美元　澳航裁2500人

聯合國秘書長古特雷斯周二（25日）表示，全球旅遊業受新冠肺炎疫情重創，今年頭5個月出口收入損失達3200億美元（約2萬億港元），是2009年全球金融危機最嚴重時期的3倍，威脅超過1.2億人的就業機會。同日，澳洲航空宣布計劃裁減2500名員工。

古特雷斯指出，旅遊業是全球經濟的第3大出口產業，僅次於燃料和化學品，去年佔全球貿易的7%。他續稱，惟疫情令國際遊客人數下跌逾一半，對較富裕的發達國家的收入造成重大衝擊，對發展中國家更是緊急情況，呼籲各國以安全模式重建旅遊業。

航空業界是受影響行業之一，其中澳洲航空周二宣布將裁減2500名地勤，改為外判形式節省每年1億澳元（約6億港元）的營運成本，連同公司於6月宣布裁減的6000人，累計裁員規模達疫情前員工總數近30%。

美國航空亦表示，擬在美國聯邦政府發放的企業薪津9月到期後，於10月7日至11月3日停飛包括紐約州新溫莎等美國境內15個城市的航班。此前，美國航空表明2.5萬名員工會在10月1日開始休假。

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