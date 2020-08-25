Fb封鎖討論泰王群組　反政府領袖回應警方傳召

泰國反政府示威持續，社交網Facebook（Fb）周一（24日）按泰國政府要求，封鎖一個有100萬名成員、批評泰國君主制及泰王佛齊拉隆功的社交群組。Fb事後表示，公司是「被迫」封鎖被泰國當局視為非法的內容，正計劃對其採取法律行動。

遭封鎖群組「保皇派市場」（Royalist Marketplace，暫譯）由流亡日本的異見政治學者帕文（Pavin Chachavalpongpun）在4月創建，周一晚遭封鎖後顯示「在泰國數碼經濟與社會部法律要求下，在泰國登入此群組受限制」的訊息。在泰國，對王室不敬的言行最高可判囚15年。

另一方面，人權律師阿農（Anon Nampa）、帕里德（Parit Chiwarak）等4名上月在軍方總部外參與示威的社運領袖，周二（25日）回應曼谷警方傳召，聽取他們涉嫌違反禁止公共集會的防疫禁令的控罪。他們堅持自己所為合法，會繼續抗爭對抗政府。

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