新冠肺炎：2.7萬人滯境外　議員促放寬回國人數限制

澳洲莫里森政府早前因應維多利亞省的新冠肺炎疫情反彈，削減每周返國公民人數一半至4000人。部分在野自由黨的國會議員周二（25日）提出，政府應放寬返國人數限制。

部分國會議員當日在坎培拉面對面開會，是9周以來首次。自由黨議員威爾遜（Tim Wilson）、夏爾馬（Dave Sharma）等人表示，聽到選區有民眾的家人因現行返國人數限制而無法回澳洲。威爾遜稱，所有澳洲人都有權回國，現時很多國民遇上困難。夏爾馬則指，疫情的健康風險嚴重，要採取謹慎的邊境措施，同時亦應該允許國民出入境。

根據外交貿易部上周的數據顯示，3月至今有37.1萬名澳洲人回國，仍有2.7萬人在境外，其中1.8萬人有意回國。

維省周二宣布新增148宗病例，8人死亡，省長安德魯斯周一（24日）宣布有意延長緊急狀態令12個月。維省於3月16日進入緊急狀態，8月16日再延長至9月13日，安德魯斯現時又希望再延長12個月，即總共實施18個月。該省現行的《公共健康與福利法案》規定緊急狀態必須每月更新，最長僅可以持續六個月，意味省政府想再延長緊急狀態就要修例，有反對派人士表明反對。

同日，接壤維省的新南威爾士省宣布將於未來10天內放寬兩省的邊境限制措施。持許可證從維省入境新省人士，其允許活動範圍半徑將從目前的2.5公里擴展到50公里，農業工人的活動半徑將擴展至100公里，邊境社區居民可以進入新省工作、上學等。

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