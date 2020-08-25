容窮人洗碗換飽餐　京都善心餃子店光榮結業

日本京都上京區一間餃子店自1982年開業以來，都讓清貧的孩子以洗碗半小時代替飯錢，多年來不少窮學生受過老闆的恩惠。惟現年70歲的老闆年事已高，加上近期生意大不如前，餃子店被迫於10月結束營業。消息傳出後，不少網民大感惋惜之餘，紛紛到店來光顧，希望給老闆最後的支持，他們並承諾會傳揚老闆的大愛，令老闆大為感動。

餃子店老闆井上定博上周四（20日）在社交網宣布即將結業後，連日來店門前的顧客排了長長人龍，其中不少是衣着光鮮的上班族，而網上也舖天蓋地是感謝文。這些人表示，要是當年沒有井上老闆的「洗碗換餐」計劃，他們這些昔日的窮學生可能早已餓死街頭，故此特來光顧並向老闆致謝。

井上老闆對顧客的支持十分感動，他指自己年輕時也曾經歷有一頓沒一頓的苦日子，幸好當年受到社會各方人士援助才讓他活下來，故此在接手經營這家小店後，決定回饋社會。井上表示，一度擔心結業後附近的貧苦人家會否受影響，但曾受惠的人都已答允他，會想方法把井上那份善心傳承下去，繼續幫助有需要的人。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020