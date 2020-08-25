埃及對中印俄出口矽鐵合金產品　展開反傾銷調查

由矽鐵磨細或霧化處理過的矽鐵粉，可作為焊條的塗料。

中國商務部網站周二（25日）消息指，埃及貿工部近日發布公告，對原產於或進口自中國、印度和俄羅斯的矽鐵合金產品發起反傾銷調查。

中國商務部同日發布消息指，巴西外貿秘書處本月17日在《聯邦政府公報》上發布公告，決定對原產自中國的襪子產品發起反傾銷調查。涉案產品為南共市海關編碼為6115編碼下全部24項產品和6111編號下全部4項產品。

消息指，抽樣企業名單包括廣東七彩飛霞針織實業有限公司、浙江義烏球誠進出口有限公司 、Darmita Limited-China以及Cuangzhou Xinlin International trade Import & Export Co., Ltd。

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