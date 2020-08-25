應南韓要求　內地遣送2韓籍紅通人員出境

內媒周二（25日）引述中國公安部報道，中國公安機關應南韓執法機關的請求，決定遣送兩名韓籍「紅通人員」出境，並於當日在天津濱海國際機場將他們移交給韓方工作組，雙方人員均戴上口罩及穿上防護服。

兩名分別李姓及朴姓的韓籍男子，因在南韓涉嫌犯罪而被當地執法機關通緝，至去年10月潛逃至中國境內並非法居留。國際刑警組織其後對二人發布紅色通報，中國公安機關隨即成立專案組開展工作，並於本月10日在河北省廊坊市抓獲二人。

中方專案組周二在天津濱海國際機場，向李男子朴男宣讀遣送出境決定書後，將他們移交韓方人員押解回南韓。中國公安部相關負責人表示，這是中韓執法機關開展國際追逃追贓合作取得的又一個成果，當局將繼續加強國際執法合作，嚴厲打擊跨國犯罪。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020