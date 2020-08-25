倫敦聖誕老人學校提早開學　防疫成教學重點

聖誕節雖然還有近4個月才到臨，但英國倫敦一間聖誕老人學校卻已率先開學，為迎接佳節作準備。由於疫情關係，學校本年重點教授聖誕老人，如何與民眾保持社交距離而不失親切，以及防疫注意事項。

專營娛樂表演的公司The Ministry of Fun舉辦聖誕老人學校至今已25年。公司始創人洛弗爾（James Lovell）表示，聖誕老人學校過去都在聖誕前夕開學，今年在夏天就開學，原因是要確保客戶聘用的聖誕老人，除了有表演技巧外，亦有足夠的抗疫知識。

洛弗爾指，今年他們除了在倫敦一間教堂培訓聖誕老人布置聖誕裝飾、逗笑技巧等外，還教授他們如何在派禮物時讓人們保持社交距離。此外，他們亦特別設計了一些綑有白色羽毛邊的天鵝絨口罩，以配合聖誕老人的裝束。同時又特別製作了較小的雪橇，讓小孩子可以把聖誕老人放在上面禮物拉到身邊領取。

洛弗爾透露，去年接到1000宗聘用聖誕老人生意，但今年只有一半。雖然如此，他認為人們現時較以往任何時候更需要一點「魔法」，而且聖誕節始終都需要有聖誕老人。他希望通過教授聖誕老人特殊措施，可讓民眾安心快樂地慶祝聖誕。